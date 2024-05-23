Мистическая сумма! Лука Дончич в шаге от заключения самого дорогого контракта

НБА — это настоящая денежная машина, и прошлым летом все любители баскетбола поняли это, когда звездный игрок «Бостон Селтикс» Джейлен Браун подписал пятилетний контракт на сумму 304 миллиона долларов (280 миллионов евро). Словенская баскетбольная звезда Дончич вполне может побить этот рекорд.

Дончич может стать первым игроком НБА, подписавшим контракт на сумму более 70 миллионов долларов за сезон. Поводом для этого стало обстоятельство, что Дончич входит в топ-5 лучших спортсменов НБА, куда словенец, скорее всего, попадёт второй год подряд.

Это позволит ему подписать пятилетний контракт на сумму 318 миллионов долларов с «Даллас Маверикс», начиная со следующего года. Однако в этом случае стоимость его нынешнего контракта составит уже 367,5 миллиона долларов (около 339 миллионов евро). Ни один игрок НБА никогда не зарабатывал больше за один контракт.