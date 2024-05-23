Украинская разведка: мы знаем, где находятся бункеры Путина

Перевод: Сергей Светлов

«Информация о бункерах Путина известна и регулярно обновляется», - заявил сегодня в эфире украинского государственного телевидения представитель ГУР Андрей Юсов.

«Одно из прозвищ российского диктатора - “бункерный”. Он любит это дело, как Граф Дракула скрывается в этих глубоких подземельях», - добавил Юсов.

«Он использует своих двойников для выполнения различных задач, когда ситуация не очень безопасна», - отметил он.

Юсов не уточнил, сколько у Путина бункеров, но согласно предыдущей информации, его подземная сеть укрытий простирается от Москвы до Урала. Предположительно, для Путина строятся и новые укрытия.

Согласно данным российского исследовательского издания Собеседник, «официальные» бункеры Путина находятся под Москвой и под дворцом в Геленджике, но компании, участвующие в строительстве этих бункеров и туннельной системы, якобы занимались также строительством и других укрытий для Путина.

Точное количество бункеров в открытых источниках неизвестно. Сообщается, что сеть туннелей в Москве простирается на глубину до 200 метров, а бункеры соединены между собой.