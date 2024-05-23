В Эстонии построят один из самых мощных солнечных парков в странах Балтии

ЕБРР выделит KC Energy кредит в размере 22 млн евро на проектирование и строительство солнечного парка Пихлака с суммарной мощностью 52,5 МВт. Общая стоимость проекта составляет 35 миллионов евро, оставшуюся часть KC Energy финансирует из своих средств.

По словам руководителя ЕБРР по Балтийскому региону Томаса Кайриса, банк ставит своей целью поддержать реорганизацию энергетики Эстонии.

«Эстония исторически опиралась в производстве электроэнергии на горючий сланец. Теперь же произошло значительное изменение и было взято конкретное и амбициозное направление на стопроцентную возобновляемую энергию. ЕБРР активно инвестирует в возобновляемую энергетику в Балтийском регионе, и создаваемый KC Energy один из крупнейших солнечных парков в Эстонии станет важный шагом в реализации изменений», - сказал при подписании договора Томас Кайрис.

По словам Марта Пелинга, члена правления фирмы KC Energy, которой посчастливилось участвовать в проекте финансирования ЕБРР, проект реализуется в двух частях - меньшая станция мощностью 7,5 МВт начнет работать во втором полугодии этого года, а станция мощностью почти 45 МВт - летом 2025 года.

«Для разработки был выбран земельный участок Пихлака, находящийся в непосредственной близости от Кехра, поскольку там было возможным приобрести настолько большую территорию - в общей сложности более 80 гектаров. Кроме того, было важно, чтобы сразу поблизости было достаточно свободной мощности для подключения, позволяющей строительство одного из крупнейших солнечных парка в Эстонии», - сказал Пелинг.