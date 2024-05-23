Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует один из крупнейших солнечных парков Эстонии на сумму 22 миллиона евро. При поддержке привлеченного кредитного капитала и самофинансирования KC Energy построит под Кехра в Харьюском уезде солнечный парк с суммарной мощностью более 50 МВт. Ранее ЕБРР в таком большом объеме не финансировал создание мощностей по производству возобновляемой электроэнергии ни в Эстонии, ни в других странах Балтии.
В Эстонии построят один из самых мощных солнечных парков в странах Балтии
ЕБРР выделит KC Energy кредит в размере 22 млн евро на проектирование и строительство солнечного парка Пихлака с суммарной мощностью 52,5 МВт. Общая стоимость проекта составляет 35 миллионов евро, оставшуюся часть KC Energy финансирует из своих средств.
По словам руководителя ЕБРР по Балтийскому региону Томаса Кайриса, банк ставит своей целью поддержать реорганизацию энергетики Эстонии.
«Эстония исторически опиралась в производстве электроэнергии на горючий сланец. Теперь же произошло значительное изменение и было взято конкретное и амбициозное направление на стопроцентную возобновляемую энергию. ЕБРР активно инвестирует в возобновляемую энергетику в Балтийском регионе, и создаваемый KC Energy один из крупнейших солнечных парков в Эстонии станет важный шагом в реализации изменений», - сказал при подписании договора Томас Кайрис.
По словам Марта Пелинга, члена правления фирмы KC Energy, которой посчастливилось участвовать в проекте финансирования ЕБРР, проект реализуется в двух частях - меньшая станция мощностью 7,5 МВт начнет работать во втором полугодии этого года, а станция мощностью почти 45 МВт - летом 2025 года.
«Для разработки был выбран земельный участок Пихлака, находящийся в непосредственной близости от Кехра, поскольку там было возможным приобрести настолько большую территорию - в общей сложности более 80 гектаров. Кроме того, было важно, чтобы сразу поблизости было достаточно свободной мощности для подключения, позволяющей строительство одного из крупнейших солнечных парка в Эстонии», - сказал Пелинг.
Два строящихся солнечных парка располагаются на 83 гектарах, что в два раза больше, чем Старый город Таллинна, застроенная территория которого простирается на 39 гектаров.
По словам Марта Пелинга, в кредитном решении ЕБРР отражаются уровень профессионализма и потенциал команды KC Energy.
«Финансирование данного проекта является признанным знаком качества в финансовом мире, поскольку и действующие в нашем регионе коммерческие банки исходят частично как раз из указаний ЕБРР при разработке своих принципов финансирования. Договор отражает среди прочего потенциал сотрудничества KC Energy с населением, чувство ответственности и высокий уровень процессов разработки, что для финансирования ЕБРР имеет ключевое значение», - сказал Пелинг.
KC Energy поставило своей целью стать к концу текущего десятилетия одним из крупнейших производителей солнечной энергии в странах Балтии. В 2023 году KC Energy произвело 68 000 МВтч зеленой электроэнергии, чем внесло существенный вклад в отечественное производство возобновляемой энергии.
На сегодняшний день KC Energy имеет и оперирует почти 50 солнечными парками по всей Эстонии, и на фазе сдачи в эксплуатацию также целый ряд солнечных и ветряных парков, которые дадут свыше 500 МВт энергии, дополнительно также решения аккумуляции, предназначенные для управления возобновляемой энергией.