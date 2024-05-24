Вот уже несколько дней между Таллинном и Петербургом работает беспересадочный автобусный маршрут через Псков. Rus.Postimees собрал первые комментарии тех, кто уже на себе испытал объездной путь.
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Таллинн - Псков - Санкт-Петербург равно ж***: пассажиры о новом маршруте между Эстонией и РФ
Первые слухи о том, что автобусные перевозчики всерьез думают о вариантах запуска для пассажиров, которые перемещаются между Россией и Эстонией, маршрута через Псков, появились еще осенью прошлого года, когда стало известно, что Россия с 1 февраля 2024 года закроет на реконструкцию свои пограничные терминалы в Ивангороде.