Таллинн - Псков - Санкт-Петербург равно ж***: пассажиры о новом маршруте между Эстонией и РФ

Первые слухи о том, что автобусные перевозчики всерьез думают о вариантах запуска для пассажиров, которые перемещаются между Россией и Эстонией, маршрута через Псков, появились еще осенью прошлого года, когда стало известно, что Россия с 1 февраля 2024 года закроет на реконструкцию свои пограничные терминалы в Ивангороде.

А когда появилась информация о том, что с 1 мая 2024 года погранпереход Нарва не будет работать по ночам, вариантов не осталось: чтобы прибыть в Таллинн или Петербург утром и уже двигаться дальше - на самолет ли в ЕС, или вглубь РФ, понадобились обходные пути.