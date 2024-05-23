Экстремальная ситуация: у побережья Эстонии возникли морские тепловые волны

По словам доцента кафедры дистанционного зондирования морских систем TalTech Риво Уйбоупина, морские тепловые волны - это экстремальная ситуация, когда температура воды значительно превышает многолетний средний показатель в течение как минимум пяти дней.

«Обычно мы говорим о морских тепловых волнах летом, но они могут возникать и весной или даже зимой, если температура воды значительно превышает среднемноголетнюю, характерную для этого времени года», - уточнил он.

Исследователи TalTech разработали климатическую службу для мониторинга температуры поверхности моря и морских тепловых волн. С этой целью была создана автономная модель обработки данных, которая рассчитывает температуру поверхности моря по спутниковым изображениям и сравнивает ее со средним многолетним значением, чтобы выявить районы, затронутые тепловыми волнами в Балтийском море.

Теплая погода, которая, согласно прогнозу погоды, сохранится в ближайшие дни, дает ученым основания полагать, что морские тепловые волны продолжатся. В то же время, дальнейшему развитию этой ситуации может помешать поднимающийся на море северо-восточный и восточный ветер, который может привести к тому, что на побережье Эстонии на поверхность поднимется холодная вода из глубоких слоев.