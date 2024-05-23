25 лет за поджог релейного шкафа. Подмосковного бармена признали виновным в госизмене и участии в легионе «Свобода России»

Как сообщает корреспондент «Медиазоны», первые пять лет срока Малина проведет в тюрьме, остальные 20 лет - в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него 9,7 тысяч рублей в пользу «Российских железных дорог».

Обвинение просило приговорить Малину к 28 годам лишения свободы.

Дело рассматривал находящийся в Москве 2-й Западный окружной военный суд.

Дело на Малину возбудили в апреле прошлого года из-за поджога релейного шкафа на железнодорожном переезде недалеко от подмосковного Наро-Фоминска.

Его обвинили сразу по 10 статьям, в том числе о госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в террористическом (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и диверсионном сообществах (ч. 2 ст. 281.3 УК РФ).

Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление прокуратуры, суд решил, что «Малина в 2023 году вступил в украинское военизированное объединение легион "Свобода России"».

По версии обвинения, Малина «прошел обучение по осуществлению террористической и диверсионной деятельности» и стал выполнять задания от своего «куратора».

Как пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо», «сообщалось, что после задержания, в "беседе" с оперативниками Малина заявил, что совершил поджог по собственной инициативе, и что его действиями никто не руководил».

После 25 апреля 2023 года, когда произошел поджог под Наро-Фоминском, Малина пытался поджечь еще несколько релейных шкафов и отделение полиции, утверждает прокуратура.

Дела о диверсиях

Ранее на этой неделе 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы 24-летнего Илью Бабурина. Его обвиняли в покушении на организацию теракта из-за несостоявшегося поджога военкомата.

В России после начала вторжения в Украину регулярно возбуждаются дела о диверсиях или попытках диверсий на железных дорогах.

По данным МВД России, с начала вторжения в Украину по январь 2024 года в России было совершено больше 400 диверсий на железной дороге и атак на военкоматы.

По данным «Медиазоны», к октябрю 2023 года фигурантами дел о диверсиях на железных дорогах стали как минимум 137 человек.

В конце апреля 2024 года гражданин Украины Сергей Кармазин, задержанный из-за поджога железнодорожного оборудования в Подмосковье, был приговорен к 25 годам лишения свободы.