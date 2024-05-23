СМИ: главная спортивная звезда Франции не примет участие в Олимпиаде в Париже

Перевод: Павел Соболев

25-летний нападающий некоторое время назад объявил, что покинет свой нынешний клуб «Пари-Сен-Жермен» и переедет за границу. Судя по всему, Мбаппе станет игроком «Реала».

Однако испанский королевский клуб не хочет отпускать Мбаппе на Олимпиаду, да и не обязан это делать, поскольку это не соревнования, проводимые под эгидой ФИФА. По данным Radio Marca, для француза не сделают исключение, поскольку «Реал» не хочет видеть кого-либо из своих игроков в Париже, так как не хочет рисковать тем, что кто-то может получить серьезную травму.

Позиция «Реала» тем более понятна, что у многих топ-футболистов лето и так уже напряженное из-за стартующего через три недели чемпионата Европы. Если Франция пройдет там далеко, Мбаппе не сможет взять отпуск, поскольку между финальной игрой чемпионата Европы и стартом футбольного турнира Олимпиады всего десять дней.

Однако французы все равно не теряют надежды, и президент страны Эмманюэль Макрон лично пытается повлиять на «Реал», поскольку Макрон в любом случае хочет видеть на Олимпиаде крупнейшую спортивную звезду Франции.

Сам Мбаппе в начале года заявил, что для него было бы крайне важно выступить на домашней Олимпиаде.