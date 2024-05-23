Мужчина, неоднократно применявший насилие в близких отношениях, избежал тюремного заключения

В августе прошлого года ранним утром Танель по какой-то причине схватил свою сожительницу за горло и начал ее душить. Кроме того, он за волосы вытащил жертву ее из квартиры. Через несколько минут потерпевшая вернулась в квартиру. Танель толкнул ее к шкафу, а затем на кровать, где снова начал душить, поцарапав шею.

В январе этого года аналогичный сценарий повторился. Танель схватил свою сожительницу за волосы, затащил ее на кухню, прижал к холодильнику и снова начал душить. Затем он вытолкнул жертву в гостиную, в результате чего та упала на дверной косяк, а затем на стол. Когда она попыталась позвонить в Центр тревоги, Танель ударил ее ногой в область ягодиц.