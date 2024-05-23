В конце января в Раквереском здании Вируского уездного суда был осужден 27-летний Танель, неоднократно применявший насилие в близких отношениях. Его приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно.
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Мужчина, неоднократно применявший насилие в близких отношениях, избежал тюремного заключения
В августе прошлого года ранним утром Танель по какой-то причине схватил свою сожительницу за горло и начал ее душить. Кроме того, он за волосы вытащил жертву ее из квартиры. Через несколько минут потерпевшая вернулась в квартиру. Танель толкнул ее к шкафу, а затем на кровать, где снова начал душить, поцарапав шею.