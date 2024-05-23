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Государство поможет повысить пожаробезопасность почти ста домов в Вирумаа

Эрик Калда
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Пожар в Осула, Вырумаа.
Пожар в Осула, Вырумаа. Фото: Lõuna päästekeskus

В Ида- и Ляэне-Вирумаа Спасательный департамент в сотрудничестве с местными властями в этом году отремонтирует отопительные и электрические системы в 95 домах, чтобы обеспечить пожаробезопасную жизненную среду, пишет «Северное побережье».

В 36 домах будут отремонтированы системы отопления, в 25 домах - электрические системы, а в 21 доме - обе системы. В десяти домах будут заменены газовые водонагреватели, а в трех домах будут заменены газовые водонагреватели и обновлены электрические системы.

«В каждом пятом доме, в котором физическая среда станет пожаробезопасной, живут также дети, почти в половине - одинокие пожилые люди. В остальных домах живут взрослые с особыми потребностями, нуждающиеся в помощи», - сказала партнер по профилактике Идаского спасательного центра Лийна Ярви.

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