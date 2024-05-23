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Компенсация за канонаду Сил обороны тратится на покупку машины и установку контейнеров для мусора

Прийт Пуллеритс
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Город Нарва-Йыэсуу привел в порядок территорию вокруг новой смотровой башни в Синимяэ на Паргимяги на компенсацию за беспокойство, полученную от Государственного центра оборонных инвестиций.
Город Нарва-Йыэсуу привел в порядок территорию вокруг новой смотровой башни в Синимяэ на Паргимяги на компенсацию за беспокойство, полученную от Государственного центра оборонных инвестиций. Фото: Ilja Smirnov

Алар Арукууск, член правления действующего в Ида-Вирумаа среди лесов Центра спорта и отдыха Алутагузе, прошлой осенью разглядел, где он сможет получить тысяч двадцать пять евро, – источником получения денег мог стать раскинувшийся неподалеку учебный полигон Сиргала

Там неподалеку, где после окончания добычи сланца в лесистой индустриальной местности постоянно проводятся учения, фонд Pannjärve tervisespordikeskus под руководством Арукууса, давнего влиятельного деятеля лыжного спорта в Эстонии, в это же время организует национальные и международные спортивные мероприятия в Алутагузе. Это означает, что зачастую деятельность на учебном полигоне причиняет существенное беспокойство – беспокойство, которое может быть компенсировано постановлением управы волости.

Поэтому Арукууск направил ходатайство в управу волости Алутагузе, в котором заявил, что шум, исходящий от учебного полигона Сиргала, и само знание о близости учебного полигона оказывает негативное влияние на пользователей центра. И попросил волость помочь Центра спорта и отдыха Алутагузе с выплатой компенсации для установки солнечных батарей и солнечной электростанции, а также проделанную работу на парковке на сумму 23 547 евро.

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