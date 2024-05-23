Там неподалеку, где после окончания добычи сланца в лесистой индустриальной местности постоянно проводятся учения, фонд Pannjärve tervisespordikeskus под руководством Арукууса, давнего влиятельного деятеля лыжного спорта в Эстонии, в это же время организует национальные и международные спортивные мероприятия в Алутагузе. Это означает, что зачастую деятельность на учебном полигоне причиняет существенное беспокойство – беспокойство, которое может быть компенсировано постановлением управы волости.