Компенсация за канонаду Сил обороны тратится на покупку машины и установку контейнеров для мусора

Алар Арукууск, член правления действующего в Ида-Вирумаа среди лесов Центра спорта и отдыха Алутагузе, прошлой осенью разглядел, где он сможет получить тысяч двадцать пять евро, – источником получения денег мог стать раскинувшийся неподалеку учебный полигон Сиргала
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Там неподалеку, где после окончания добычи сланца в лесистой индустриальной местности постоянно проводятся учения, фонд Pannjärve tervisespordikeskus под руководством Арукууса, давнего влиятельного деятеля лыжного спорта в Эстонии, в это же время организует национальные и международные спортивные мероприятия в Алутагузе. Это означает, что зачастую деятельность на учебном полигоне причиняет существенное беспокойство – беспокойство, которое может быть компенсировано постановлением управы волости.