В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист

В 16:36 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Падизе, где перед двигавшимся по главной дороге мотоциклом выехал легковой автомобиль Peugeot. В результате аварии погиб 48-летний мотоциклист. 72-летняя женщина, управлявшая автомобилем, и пассажир не пострадали.

Патрульный полицейский Ляэне-Харььюского отделения полиции Мартин Сеппман сказал, что из-за хорошей погоды на дорогах появилось множество двухколесных транспортных средств, поэтому все участники дорожного движения должны быть особенно внимательны.

«Мотоциклист был в защитном шлеме и имел водительские права соответствующей категории. 72-летняя женщина, управлявшая автомобилем, была трезва и имеет водительские права», - добавил Сеппман.

По факту дорожно-транспортного происшествия будет возбуждено уголовное дело под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

В текущем году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 12 человек.