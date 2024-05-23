ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Российские спецслужбы планируют гибридные операции в странах НАТО

Перевод: Сергей Светлов

«Норвежская полиция безопасности (PST) и Норвежская разведывательная служба (NIS) 22 мая предупредили норвежских поставщиков оружия и другие норвежские организации, занимающиеся поставками военного оборудования Украине, о возросшей угрозе российских диверсий», - говорится в отчете.

«Руководитель контрразведки PST Ингер Хаугланд заявила, что PST предупредила норвежских поставщиков оружия о необходимости быть в повышенной готовности и ранее предупреждала, что российские спецслужбы планируют диверсии в Западной Норвегии, где находятся базы норвежского флота и нефтегазовая инфраструктура».

Хаугланд заявила, что российские спецслужбы использовали для совершения диверсий в Польше, Германии и Великобритании не российских граждан, а других лиц.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 20 мая заявил, что недавно польские власти арестовали и предъявили обвинения девяти лицам, подозреваемым в причастности к диверсиям в Польше по поручению российских спецслужб.

21 мая он предупредил, что Россия планирует нелегально переправить в страны ЕС тысячи мигрантов из Африки. Более 90 процентов мигрантов, недавно задержанных в Польше, имели в паспорте российскую визу.

«Российские службы безопасности, вероятно, увеличат диверсионные операции в европейских странах, чтобы сорвать поступление возобновленной американской помощи в сфере безопасности в Украину, и, вероятно, продолжат гибридные операции с целью вызвать разногласия в Европе перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся в начале июня 2024 года», - отметили аналитики ISW.