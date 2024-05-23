Россия нанесла удар по Харькову 15 ракетами. Погибли семь человек, загорелась крупная типография

Как передает с места происшествия внештатный корреспондент Украинской службы Би-би-си Оксана Нечепоренко, в типографском цеху в момент удара находились 65 человек.

«Там был клей, бумага, краска. Все сразу вспыхнуло. Пожарные работают в специальном снаряжении, гашение усложняется задымлением. Тела постепенно вытаскивают», - сообщает Нечепоренко.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов опубликовал фотографии, сделанные на месте удара. На них видны разрушения в типографии «Фактор-друк», которая относится к издательству Vivat.

Позже Синегубов написал, что все погибшие были гражданскими и работали на пострадавшем предприятии, среди них пять женщин и один мужчина, а данные еще одной жертвы устанавливаются. По словам главы обладминистрации, в типографии «в момент вражеских ударов работали около 50 человек».

Издательство Vivat пишет, что «это один из самых больших типографских комплексов полного цикла в Европе, так что печатаются там книжки не только издательства Vivat, но и практически всех украинских издательств».

Удар по Харькову прокомментировал Владимир Зеленский.

«Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попадания, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь», - написал президент Украины.

В Харькове расположены многие крупнейшие издательства Украины, в этом городе производится значительная часть украинской печатной продукции.

В Люботине удар пришелся по центральной части города, сообщает Харьковская областная прокуратура. Повреждены парк, автомобили, магазины и транспортные объекты.

Тем временем украинская железнодорожная компания «Укрзалізниця» пишет, что российским ударам подверглась гражданская железнодорожная инфраструктура в Харьковской области.

Компания уточняет, что «во время прилетов сотрудники находились в укрытии», однако шестеро железнодорожников получили ранения.

Днем в четверг обстрелы продолжались: около 14:00 по местному времени российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по Харькову и поселку Дергачи, сообщил Синегубов. В Дергачах были ранены 13 человек, четверо из них госпитализированы, пишет он.

Российские власти сообщения об ударах по Харькову пока не комментировали.