Украинские власти заявили, что российские военные нанесли удар по Харькову и соседнему городу Люботин, использовав сразу 15 ракет. В результате начался сильный пожар в крупной типографии, где погибли по меньшей мере семь человек, 17 получили ранения.
Россия нанесла удар по Харькову 15 ракетами. Погибли семь человек, загорелась крупная типография
Как передает с места происшествия внештатный корреспондент Украинской службы Би-би-си Оксана Нечепоренко, в типографском цеху в момент удара находились 65 человек.
«Там был клей, бумага, краска. Все сразу вспыхнуло. Пожарные работают в специальном снаряжении, гашение усложняется задымлением. Тела постепенно вытаскивают», - сообщает Нечепоренко.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов опубликовал фотографии, сделанные на месте удара. На них видны разрушения в типографии «Фактор-друк», которая относится к издательству Vivat.
Позже Синегубов написал, что все погибшие были гражданскими и работали на пострадавшем предприятии, среди них пять женщин и один мужчина, а данные еще одной жертвы устанавливаются. По словам главы обладминистрации, в типографии «в момент вражеских ударов работали около 50 человек».
Издательство Vivat пишет, что «это один из самых больших типографских комплексов полного цикла в Европе, так что печатаются там книжки не только издательства Vivat, но и практически всех украинских издательств».
Удар по Харькову прокомментировал Владимир Зеленский.
«Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина - по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попадания, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь», - написал президент Украины.
В Харькове расположены многие крупнейшие издательства Украины, в этом городе производится значительная часть украинской печатной продукции.
В Люботине удар пришелся по центральной части города, сообщает Харьковская областная прокуратура. Повреждены парк, автомобили, магазины и транспортные объекты.
Тем временем украинская железнодорожная компания «Укрзалізниця» пишет, что российским ударам подверглась гражданская железнодорожная инфраструктура в Харьковской области.
Компания уточняет, что «во время прилетов сотрудники находились в укрытии», однако шестеро железнодорожников получили ранения.
Днем в четверг обстрелы продолжались: около 14:00 по местному времени российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по Харькову и поселку Дергачи, сообщил Синегубов. В Дергачах были ранены 13 человек, четверо из них госпитализированы, пишет он.
Российские власти сообщения об ударах по Харькову пока не комментировали.