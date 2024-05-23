Полиция просит помощи в поиске 29-летней Асмы, 10-летней Кати и 9-летних Битули и Мохамада.
НУЖНА ПОМОЩЬ ⟩ Полиция ищет пропавшую в Таллинне мать с тремя детьми
В среду, 22 мая, в 10:50 мать с тремя детьми ушла из приюта в Нымме и направилась в продуктовый банк в Ласнамяэ, но так и не добралась туда. В приют семья также не вернулась.
Полиция проверила окрестности и возможные места их нахождения, но безрезультатно. Насколько известно полиции, они не покидали Эстонию.
Рост Асмы - 160 см, волосы собраны в хвост. На ней светло-коричневые брюки и черная куртка. Девочки одеты в голубые джинсы. У одной из девочек красная куртка, у другой - розовая. Мальчик одет в черные штаны.
Полиция просит всех, кто узнал семью на фотографиях или кто располагает информацией о ее возможном местоположении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.