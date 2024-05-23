СМИ: Латвийских хоккеистов ограбили во время чемпионата мира

Президент Латвийской федерации хоккея (LHF) Айгар Калвитис подтвердил телеканалу факт кражи у латвийской хоккейной команды в Остраве.

«Это не слухи, такой прецедент был во время последней игры», - сказал Калвитис, отмечая, что из гостиничных номеров в основном крадут деньги.

После инцидента была вызвана полиция и началось расследование.

Кражи произошли в отеле, где во время чемпионата мира по футболу проживала сборная Латвии. Калвитис не стал комментировать, сколько номеров было обворовано.

Капитан национальной сборной Каспарс Даугавиньш подтвердил порталу, что номера нескольких хоккеистов были обворованы.

«У кого-то забрали зарядные устройства, у меня вытащили деньги из бумажника. Но да, там ничего не сделаешь, надо было все положить в сейф. Приехала полиция, я пошел сказать им, что вижу, что мой чемодан перевернут, потом заглянул в кошелек - денег не было. Вечером директор отеля вызвал полицию - они приехали, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, но дальше я не знаю, что будет», - рассказал Даугавиньш.

В Госполиции пояснили, что на данный момент у нее нет информации о том, что латвийских хоккеистов в Чехии обокрали. Иностранная полиция не обязана информировать службы других стран о таких случаях, но они могут так сделать.

«Если чешские правоохранительные органы считают, что помощь Государственной полиции необходима, то чешские власти могут обратиться к Латвии», - уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, сборная Латвии по хоккею вернулась в Ригу с чемпионата мира по хоккею в Чехии рейсом из Вены в среду, 22 мая.

На чемпионате мира 2024 года сборная Латвии заняла 9-е место. Позади остались Австрия, Норвегия, Казахстан, Дания и Франция, а также Великобритания и Польша, потерявшие место в элитном дивизионе.