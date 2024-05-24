Художественная и спортивная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание, фитнес – те самые виды спорта, которые привлекают внимание не только сложностью, но и зрелищностью. Но как часто мы, глядя на на яркий макияж спортсменок и роскошные купальники, в которых они выступают, задумываемся о том, что скрывается за этой пестротой?

Знаете ли вы, например, о том, что в социальных сетях имеются закрытые группы, в которых заинтересованные участники делятся фотографиями юных спортсменок? Интерес этот зачастую отнюдь не безобидный.

А каково самим спортсменкам, которых международный регламент обязывает носить строго предписанную форму и не позволяет ни малейших отступлений? Ведь многие с нетерпением ждут своего первого костюма для соревнований, а потом может оказаться, что красивый купальник вовсе не так прекрасен.

«Мало того, что тебя одевают ни во что, так после этих минут позора ты еще выслушиваешь унизительные комментарии о своем теле».