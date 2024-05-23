Из-за засушливой и жаркой погоды на природе чрезвычайно пожароопасно. Лесные и ландшафтные пожары добрались и до западного региона.
В Эстонии произошло еще два крупных пожара
В деревне Коогисте волости Кехтна (Рапламаа) в 16:17 загорелся лес. По словам сообщившего, который выполнял лесные работы, горела почва, и пожар очень быстро распространился дальше, а вокруг места пожара было много деревьев.
По словам спасателя-добровольца Кехтна, который первым прибыл на место происшествия, горела еловая роща, и работы по тушению начались немедленно. В 16:41 пожар, распространившийся примерно на 400 квадратных метров, был локализован. Поиски и тушение очагов пожара завершились в 16:56. На место происшествия прибыли профессиональные спасатели и спасатели-добровольцы Ярваканди, Пярну и Тюри, а также Кехтна и Локута.
В 18:47 в Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в деревне Марана волости Саарде (Пярнумаа). По словам сообщившего, горели почва и низкорослые деревья. В 18:57 уровень опасности инцидента был повышен, поскольку к тому моменту уже горел примерно гектар лесной почвы. К локализации пожара был привлечен дрон, который, поднявшись на высоту 60 метров, помог определить размер зоны возгорания. В 19:13 пожар был локализован, но тушение еще продолжается. На место происшествия прибыли спасательные команды Абья, Хяэдеместе и Килинги-Нымме.
Спасатели предупреждают, что на природе по всей Эстонии существует высокая пожарная опасность. Согласно прогнозу погоды, сухая и солнечная погода продолжится, и пожароопасность будет увеличиваться каждый день. Спасатели просят в настоящее время не разводить огонь на сухой природе и избегать там езды на моторных транспортных средствах.
Рекомендации Спасательного департамента
- Природа может воспламениться от малейшей искры, даже от выброшенного окурка.
- Сейчас не следует ездить в лес на моторном транспорте (включая мотоциклы, квадроциклы, UTV), потому что пыльца на горячих частях транспортного средства может мгновенно воспламениться. Также искра из глушителя может поджечь сухую растительность или торф.
- Разжигание костра следует отложить на более безопасное время.
- Если вы заметили дым или огонь, немедленно приступайте к тушению, и если чувствуете, что вам нужна помощь, звоните по номеру 112. Для тушения используйте связки больших веток.
- Не разводите открытый огонь в лесу!
- Не оставляйте стеклянную тару в лесу! Оставленное в лесу стекло может сфокусировать солнечные лучи и вызвать пожар.