В Эстонии произошло еще два крупных пожара

В деревне Коогисте волости Кехтна (Рапламаа) в 16:17 загорелся лес. По словам сообщившего, который выполнял лесные работы, горела почва, и пожар очень быстро распространился дальше, а вокруг места пожара было много деревьев.

По словам спасателя-добровольца Кехтна, который первым прибыл на место происшествия, горела еловая роща, и работы по тушению начались немедленно. В 16:41 пожар, распространившийся примерно на 400 квадратных метров, был локализован. Поиски и тушение очагов пожара завершились в 16:56. На место происшествия прибыли профессиональные спасатели и спасатели-добровольцы Ярваканди, Пярну и Тюри, а также Кехтна и Локута.

В 18:47 в Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в деревне Марана волости Саарде (Пярнумаа). По словам сообщившего, горели почва и низкорослые деревья. В 18:57 уровень опасности инцидента был повышен, поскольку к тому моменту уже горел примерно гектар лесной почвы. К локализации пожара был привлечен дрон, который, поднявшись на высоту 60 метров, помог определить размер зоны возгорания. В 19:13 пожар был локализован, но тушение еще продолжается. На место происшествия прибыли спасательные команды Абья, Хяэдеместе и Килинги-Нымме.