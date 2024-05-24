Эстонская женская сборная по стрелковому спорту вновь завоевала медаль на чемпионате Европы по стрелковому спорту в Осиеке (Хорватия) – у них брона за стрельбу на 25, 50 и 300 метров.
На чемпионате Европы эстонки завоевали множество медалей
В борьбе за третье место Анжела Воронова, Людмила Корчагина и Катрин Смирнова обыграли Польшу со счетом 16:8. Чемпионом Европы стала Норвегия, которая в финале обыграла Швейцарию, говорится в пресс-релизе стрелковой ассоциации.
Сегодняшняя медаль стала четвертой для Эстонии в этом чемпионате. Накануне Воронова и женская сборная Эстонии завоевали серебряную медаль, а Карина Коткас завоевала бронзовую медаль в запланированном вчера упражнении (60 выстрелов лежа на 300 м).