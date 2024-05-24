Союз торговцев Эстонии хочет внедрить в магазинах камеры распознавания лиц на основе искусственного интеллекта, которые можно будет использовать для поимки серийных воров, пишет Rus.ERR.
Союз торговцев хочет внедрить в магазинах камеры распознавания лиц
По мнению Инспекции по защите данных, это идет вразрез с нынешним законодательством и может нарушить приватность людей.
По оценке Союза торговцев Эстонии, за прошлый год число краж в торговых центрах существенно возросло, в первом квартале этого года тренд также сохранился.
Представители торговых сетей считают, что камеры с системой распознавания лиц смогли бы помочь выявлять тех людей, которые совершают серийные кражи.
В Эстонии сейчас использование биометрических данных для распознавания людей в общественных местах без их согласия запрещено на законодательном уровне.