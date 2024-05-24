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Союз торговцев хочет внедрить в магазинах камеры распознавания лиц

rus.postimees.ee
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Камера видеонаблюдения.
Камера видеонаблюдения. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Союз торговцев Эстонии хочет внедрить в магазинах камеры распознавания лиц на основе искусственного интеллекта, которые можно будет использовать для поимки серийных воров, пишет Rus.ERR.

По мнению Инспекции по защите данных, это идет вразрез с нынешним законодательством и может нарушить приватность людей.

По оценке Союза торговцев Эстонии, за прошлый год число краж в торговых центрах существенно возросло, в первом квартале этого года тренд также сохранился.

Представители торговых сетей считают, что камеры с системой распознавания лиц смогли бы помочь выявлять тех людей, которые совершают серийные кражи.

В Эстонии сейчас использование биометрических данных для распознавания людей в общественных местах без их согласия запрещено на законодательном уровне.

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