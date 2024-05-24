В Харьюском уездном суде на этой неделе завершилось рассмотрение уголовного дела, в рамках которого бывшего депутата Рийгикогу Мартина Репинского обвинили по трем статьям Пенитенциарного кодекса, пишет Rus.ERR.
Прокурор требует наказать Репинского лишением свободы на четыре года условно
В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Репинского виновным и наказать его лишением свободы на четыре года условно. Отправляться за решетку экс-политику не придется, если он не совершит новое преступление во время испытательного срока.
В обвинении речь идет как о нецелевом использовании компенсации расходов депутата Рийгикогу и мошенничестве, так и о злоупотреблении доверием в должности волостного старейшины Йыхви. Адвокат Репинского просит суд частично прекратить уголовное преследование по некоторым эпизодам, часть из эпизодов расценивать как мелкое правонарушение, а по остальным пунктам добивается оправдательного приговора.
Суд вынесет решение 21 августа.