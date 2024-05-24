Обрушение ресторана на популярном испанском курорте: погибли четыре человека

Инцидент произошел в четверг, 23 мая, в пиковое время работы заведения, около 20.30 по местному времени, сообщает агентство dpa.

Двухэтажный ресторан с террасой располагался на популярном у туристов променаде неподалеку от известных баров Megapark и Bierkönig. По словам очевидцев, обрушение произошло внезапно - первый этаж ресторана сложился как карточный домик и рухнул в подвал, пишет газета El Pais.

Обрушившийся ресторан. Фото: JAIME REINA

На фото с места инцидента видно, что крыша здания не обрушилась, - вероятно, этому способствовало то, что она вплотную прилегает к соседним строениям.

В результате обрушения еще как минимум 16 человек пострадали, сообщил представитель полиции острова. Подробностей о пострадавших, а также данных, есть ли среди них туристы, не приводится. Причины инцидента пока тоже неизвестны. Спасатели продолжают разбирать завалы, но с 90-процентной уверенностью под ними больше нет людей, заявил представитель полиции.