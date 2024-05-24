В Эстонии средняя зарплата выросла до 1894 евро

Медианная зарплата в первом квартале этого года составила 1553 евро, в тот же период 2023 года она составляла 1424 евро.

По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куузик, средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3393 евро), финансовой и страховой деятельности (3114 евро), а также государственного управления, государственной обороны и обязательного социального обеспечения (2517 евро). «Более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг (16,7%), а также в сфере сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (13,7%)», — отметила Куузик.

Наиболее низкой месячная зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1217 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1258 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1322 евро).

В первом квартале самой высокой месячная брутто-зарплата была в Таллинне (2247 евро), далее следовали Харьюский уезд (в т. ч. Таллинн; 2139 евро) и Тартуский уезд (1888 евро).

Самая низкая месячная зарплата отмечалась в Валгаском (1376 евро) и Саареском (1430 евро) уездах. В сравнении с прошлым годом более всего зарплаты выросли в Хийуском (12,1%) и Ида-Вируском (12%) уездах. Самый скромный рост зарплат в сравнении с прошлым годом наблюдался в Ляэнеском (6,8%) и Рапласком (7,1%) уездах.

Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, в первом квартале 2024 года составила 1553 евро.

Наиболее высокой медианная зарплата была в сферах информации и связи (2873 евро), а также финансовой и страховой деятельности (2555 евро), самой низкой — в сфере операций с недвижимым имуществом (917 евро) и в предоставлении прочих видов услуг (984 евро).

Рекомендуем ознакомиться также с обновленным приложением по зарплатам от Департамента статистики, где доступно еще больше информации о зарплатах для разных должностей, а также данные о зарплатах по разным возрастным группам: https://palgad.stat.ee/.

Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе (за искл. работников сферы управления Министерства обороны и Министерства внутренних дел), так и договора о службе.