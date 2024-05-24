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Эстонская компания списала российскую «дочку»: «Назовем это форс-мажором»

Rus.Postimees
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В связи со списанием российского бизнеса оборот Betoneks упал более чем в три раза.
В связи со списанием российского бизнеса оборот Betoneks упал более чем в три раза. Фото: Urmas Luik

Эстонский производитель строительных материалов Betoneks пошел на необычный шаг и списал российскую «дочку» со своего баланса, то же время юридически он остается ее владельцем, пишут «Деловые ведомости».

Основанная эстонцами компания OOO «Бетонекс Санкт-Петербург» называет себя крупнейшим производителем железобетонных изделий на северо-западе России и обеспечивает работой 300 человек. Теперь же Betoneks написал в своем годовом отчете, что больше не контролирует свою российскую дочернюю компанию и поэтому не намерен сообщать о ее результатах в консолидированном финансовом отчете.

Мати Иваск, совладелец и руководитель MSI Group, владельца Betoneks, пояснил, что на данный момент нормально управлять российской компанией невозможно, например, нет возможности даже подъехать к объекту.

«Назовем это форс-мажором, - сказал Мати Иваск, отвечая на вопрос, каково это - больше не иметь возможности контролировать российскую компанию, в создании которой он когда-то участвовал.

Подробнее читайте на портале dv.ee.

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