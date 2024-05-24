Эстонская компания списала российскую «дочку»: «Назовем это форс-мажором»

Основанная эстонцами компания OOO «Бетонекс Санкт-Петербург» называет себя крупнейшим производителем железобетонных изделий на северо-западе России и обеспечивает работой 300 человек. Теперь же Betoneks написал в своем годовом отчете, что больше не контролирует свою российскую дочернюю компанию и поэтому не намерен сообщать о ее результатах в консолидированном финансовом отчете.