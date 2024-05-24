Цена на медь взлетела до рекордного за все времена уровня, причем многомесячное ралли не собирается останавливаться, свидетельствует статистика предприятия Kuusakoski.
Kuusakoski: цена на медь взлетела до рекордного уровня
Если в апреле тонна меди стоила 7420 евро, то в мае уже 8100 евро, то есть на девять процентов больше. В годовом исчислении рост составил 35 процентов.
Также растут цены на алюминий и латунь. Если в апреле тонна алюминия стоила 1500 евро, а тонна латуни - 4920 евро, то в мае - 1530 евро и 5070 евро соответственно. Это ежемесячный рост на два и три процента соответственно, но в годовом исчислении цены на оба металла выросли на целых 22 процента.
Цены на черный металл не изменились за месяц: тонна кованой стали стоила 255 евро, а тонна лома - 230 евро.
Как отмечает предприятие в переданном комментарии, этот процесс давно предсказывали банки, добывающие компании и инвестиционные фонды. Предложение критически сократилось, производство металлургических заводов ограничено, а спрос со стороны быстрорастущих секторов – электромобилей, возобновляемых источников энергии, искусственного интеллекта – исключительно высок. В результате цена на медь поднялась до беспрецедентного уровня, и сложно даже предположить, где может быть пик.
Спрос в Китае при этом был довольно слабым, уровень запасов там высок, производители медной проволоки сократили объемы, но высокие цены в Нью-Йорке и Лондоне стимулировали экспорт меди. Как и медь, золото также выросло до рекордных уровней, причем цены на оба металла поддерживаются оптимизмом по поводу того, что в этом году Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки.
Хотя более высокие цены на медь, вероятно, спровоцируют открытие новых рудников, от открытия до производства проходит в среднем 16–17 лет. В то же время мир все больше электрифицируется, переходит к более экологичной экономике, и острые проблемы с поставками и нехватка меди уже ощущаются.
«Свою роль в достижении ценового рекорда также сыграл запрет на торговлю медью, алюминием и никелем, введенный США и Великобританией в отношении России. В новых условиях торговый бум придал толчок росту цен всех промышленных металлов. Помимо прочего, рынок движим спекуляциями, но мы не знаем, что произойдет, когда владельцы крупных позиций начнут открывать свои ставки», - пояснил член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Между тем, более высокие процентные ставки продолжают поддерживать доллар США. Поскольку цена на медь/металл движется обратно пропорционально индексу доллара США, это будет продолжать снижать спрос. Возможно, до снижения процентных ставок пройдет еще несколько месяцев, чтобы обрести уверенность в том, что цели борьбы с инфляцией достигнуты.
Исследование, проведенное исследователями из Мичиганского и Корнеллского университетов, показало, что медь невозможно добывать достаточно быстро, чтобы соответствовать текущим политическим принципам США по переводу национальной электроэнергетической и транспортной инфраструктуры на возобновляемые источники энергии.
В документе, опубликованном Международным энергетическим форумом, были изучены глобальные данные добывающих медь компаний за 120 лет и подсчитано, сколько меди потребуется электроэнергетической инфраструктуре и автопарку США для перехода на возобновляемую энергию. Было обнаружено, что спрос на медь в результате такого перехода превышает текущие производственные мощности медных рудников.
Медь и золото бьют рекорды. Цена на серебро самая высокая за 11 лет. Ряд товаров (например, солнечные батареи) также пользуются большим спросом. Кроме того, стоит отметить высокий спрос на алюминий. Сейчас можно будет своими глазами увидеть, как текущая ситуация в мире повлияет на цены.
Объем эстонского рынка металлолома составляет 350 000–400 000 тонн в год. Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии поставщиком услуг экономики замкнутого цикла, направляющим в переработку примерно половину металлолома в стране. Компания располагает 12 пунктами обслуживания по всей стране: в Йыхви, Нарве, Пайде, Хаапсалу, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру.