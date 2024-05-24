Kuusakoski: цена на медь взлетела до рекордного уровня

Если в апреле тонна меди стоила 7420 евро, то в мае уже 8100 евро, то есть на девять процентов больше. В годовом исчислении рост составил 35 процентов.

Также растут цены на алюминий и латунь. Если в апреле тонна алюминия стоила 1500 евро, а тонна латуни - 4920 евро, то в мае - 1530 евро и 5070 евро соответственно. Это ежемесячный рост на два и три процента соответственно, но в годовом исчислении цены на оба металла выросли на целых 22 процента.

Цены на черный металл не изменились за месяц: тонна кованой стали стоила 255 евро, а тонна лома - 230 евро.

Как отмечает предприятие в переданном комментарии, этот процесс давно предсказывали банки, добывающие компании и инвестиционные фонды. Предложение критически сократилось, производство металлургических заводов ограничено, а спрос со стороны быстрорастущих секторов – электромобилей, возобновляемых источников энергии, искусственного интеллекта – исключительно высок. В результате цена на медь поднялась до беспрецедентного уровня, и сложно даже предположить, где может быть пик.

Спрос в Китае при этом был довольно слабым, уровень запасов там высок, производители медной проволоки сократили объемы, но высокие цены в Нью-Йорке и Лондоне стимулировали экспорт меди. Как и медь, золото также выросло до рекордных уровней, причем цены на оба металла поддерживаются оптимизмом по поводу того, что в этом году Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки.