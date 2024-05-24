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Синоптик рассказала, как долго в Эстонии продержится жаркая погода

rus.postimees.ee
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Жаркая погода.
Жаркая погода. Фото: Marianne Loorents

По словам синоптика Хельве Мейтерн, на данный момент можно с уверенностью сказать, что до 5 июня погоду в Эстонии будет определять очень теплая воздушная масса, но предсказать, какой будет Иванова ночь, с помощью какой-либо модели на данный момент не представляется возможным, пишет Rus.ERR.

«Невозможно предсказать погоду на целый месяц, у нас есть разные модели прогноза, но они также противоречат друг другу», – пояснила Хельве Мейтерн.

По словам синоптика, опыт показывает, что если в мае уже +30 градусов, это не означает, что лето закончилось и теплой погоды больше не будет.

«Скорее так, что после весенней волны тепла летом будут еще несколько жарких периодов», – отметила она.

На данный момент метеорологическая служба может с уверенностью сказать, что до 5 июня в Эстонии будет очень тепло.

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