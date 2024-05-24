Синоптик рассказала, как долго в Эстонии продержится жаркая погода

«Невозможно предсказать погоду на целый месяц, у нас есть разные модели прогноза, но они также противоречат друг другу», – пояснила Хельве Мейтерн.

По словам синоптика, опыт показывает, что если в мае уже +30 градусов, это не означает, что лето закончилось и теплой погоды больше не будет.

«Скорее так, что после весенней волны тепла летом будут еще несколько жарких периодов», – отметила она.

На данный момент метеорологическая служба может с уверенностью сказать, что до 5 июня в Эстонии будет очень тепло.