Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил о задержании более 20 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», действия террористов координировались боевиками «афганского филиала» террористической организации ИГИЛ «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны, передает «Интерфакс».

«В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более двадцати лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников», - сказал Бортников в пятницу, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

По словам директора ФСБ, уже установлено, что «подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан", находившимися в афгано-пакистанской зоне».

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», - подчеркнул Бортников.

«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», - сказал он.

Директор ФСБ отметил, что расследование проводилось при участии спецслужб и правоохранительных органов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены, и каждый причастный к нему не избежит наказания. Признательны нашим коллегам, оказывающим всемерное содействие и помощь в расследовании»,- сказал он.

Напомним, что ранее Украина отрицала свою причастность к теракту.

«Путин лгал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийствах Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 году и многих других критиков, о российских военных, оккупировавших Крым, о сбитии MH17 и планах вторгнуться в Украину - вот несколько примеров из очень, очень длинного списка. Путин - патологический лжец», - ответил тогда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на попытки Владимира Путина отчаянно связать террористическую атаку на концертный зал в Подмосковье с Киевом или западными странами, несмотря на отсутствие доказательств

22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.