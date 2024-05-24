ЧМ по хоккею Финляндия вылезла из ямы, но Швеция всё равно отправила их собирать вещи

В четвертьфинале в Остраве встретились Швеция и Финляндия. Вечные соперники обеспечили себе места в топе лучших восьми команд, хотя и разными путями, но это не помешало разгореться жаркой борьбе.

Шведы, которые по ходу турнира не получили ни одного поражения, были явными фаворитами, но Финляндия не подарила им легкую победу. Хотя первом и втором периодах Швеция владела инициативой, но ни одна из команд не смогла открыть счет.

Вся заварушка произошла в последние пять минут основного времени.

Сначала шведы, долго шедшие к своей цели, наконец-то достигли ее: защитник Расмус Далин обыграл двух соперников и забросил шайбу прямо между ног Эмиля Ларма в ворота. Стандартного игрового времени оставалось 4:58.

Финляндия начала спешно охотиться за сравнивающим счетом, а за 1:42 до конца матча с площадки убрали и вратаря. Этот ход оправдал себя, за 58 секунд до финальной сирены Финляндия сравняла счет. Обмен пасами привел к нападающему финской сборной Ханнесу Бьёрнинену, стоявшему перед шведскими воротами, и он не подвел.

Таким образом, для определения полуфиналиста понадобилось дополнительное время. У обеих команд в ходе игры было несколько возможностей, но решающим стал двухминутный штраф для финнов. За пять минут до конца матча Швеция реализовала еще один гол - дальний удар Йоэла Эрикссона попал в ворота Финляндии.

На этом Швеция положила конец шестилетнему ожиданию – именно столько времени им понадобилось, чтобы выйти наконец в полуфинал чемпионата мира. Финляндия же вынуждена второй год подряд паковать чемоданы и снова на этом же этапе.

В полуфинале Швеция встретится с Чехией, хозяйкой турнира, которая несколько неожиданно одолела США. Чехам для выхода хватило одного гола, который был забит во второй трети матча – это был бросок Павла Зачи, сыгравшего на чемпионате мира лишь свой второй матч.

Второй финалист определится по итогам матча между Канадой и Швейцарией.