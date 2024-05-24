Истребители ВВС ФРГ были подняты в небо над Балтикой из-за российского военного грузового самолета Ан-26.

«Вчера вечером немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, вновь были подняты с аэродрома Лиелварде в Латвии», - говорится в сообщении ВВС ФРГ, которое в пятницу опубликовано в соцсети X.

«Обнаружен CURL (наименование Ан-26, принятое в НАТО - прим.ред.) без радиосвязи», - уточнили в Люфтваффе причину перехвата.

Gestern am späten Nachmittag haben sich die 🇩🇪 #Eurofighter von #VAPB im 🇱🇻 Lielvarde erneut zu einem Alpha-Scramble aufgemacht. Eine 🇷🇺 CURL (An-26) ohne Funkverbindung wurde identifiziert.#WeAreNATO pic.twitter.com/257LBvxDKG — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 24, 2024

ВВС Бундесвера оказывают поддержку Латвии, Литве и Эстонии с 1 марта в рамках миссии по обеспечению безопасности воздушного пространства на восточном фланге НАТО.

С 2014 года базой немецких истребителей Eurofighter был военный аэродром Эмари в Эстонии. В 2024 году в связи с ремонтными работами на авиабазе Эмари ВВС используют аэродром Лиелварде в Латвии.

Такие самолеты как перехваченный грузовик Ан-26 ранее сбивали в Ираке, Анголе, Сирии и Украине. Эти машины в России эксплуатирует и гражданская и военная авиация. Он так же состоит на ворружении ВВС Украины, Казахстана и Беларуси.