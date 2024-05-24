Эстонские предприниматели: нам нужно как можно скорее начать производить оружие

«Нынешняя точка зрения проста: нам нужно с нуля построить быстроразвивающийся сектор военных стартапов», – говорит соучредитель Pipedrive Рагнар Сассь, который уже более двух лет заботится о том, чтобы у украинских бойцов были транспортные средства, снаряжение и оружие для победы над Россией.