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Эстонские предприниматели: нам нужно как можно скорее начать производить оружие

rus.postimees.ee
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Milrem Robotics - эстонская компания, разработчик робототехники, специализирующийся на беспилотных наземных транспортных средствах.
Milrem Robotics - эстонская компания, разработчик робототехники, специализирующийся на беспилотных наземных транспортных средствах. Фото: KARIM JAAFAR

Война в Украине фундаментально изменила оборонную промышленность. Ведущие местные предприниматели считают, что именно у Эстонии есть большие преимущества, пишет dv.ee.

«Нынешняя точка зрения проста: нам нужно с нуля построить быстроразвивающийся сектор военных стартапов», – говорит соучредитель Pipedrive Рагнар Сассь, который уже более двух лет заботится о том, чтобы у украинских бойцов были транспортные средства, снаряжение и оружие для победы над Россией.

На территории таможенной зоны BLRT проходит технологическая и предпринимательская конференция Latitude59, которая привлекла тех, кто принимает решения и финансирует их, а также начинающих производителей оборонной техники.

Создатель Bolt Маркус Виллиг говорит, что за последние девять месяцев разработчики программного обеспечения все больше обращают внимание именно на оборонный сектор.

Читайте подробнее на dv.ee.

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