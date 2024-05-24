Война в Украине фундаментально изменила оборонную промышленность. Ведущие местные предприниматели считают, что именно у Эстонии есть большие преимущества, пишет dv.ee.
Эстонские предприниматели: нам нужно как можно скорее начать производить оружие
«Нынешняя точка зрения проста: нам нужно с нуля построить быстроразвивающийся сектор военных стартапов», – говорит соучредитель Pipedrive Рагнар Сассь, который уже более двух лет заботится о том, чтобы у украинских бойцов были транспортные средства, снаряжение и оружие для победы над Россией.
На территории таможенной зоны BLRT проходит технологическая и предпринимательская конференция Latitude59, которая привлекла тех, кто принимает решения и финансирует их, а также начинающих производителей оборонной техники.
Создатель Bolt Маркус Виллиг говорит, что за последние девять месяцев разработчики программного обеспечения все больше обращают внимание именно на оборонный сектор.
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