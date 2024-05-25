ЕВРОДЕПУТАТ Яна Тоом: средний класс исчезает, богатство находится в руках небольшого процента людей

- Как вы относитесь к вступлению Украины в Европейский союз?

- Один из вариантов - они выиграют войну и останутся в своих границах, как это было раньше. Это упростило бы ситуацию - хотя у нас уже есть Кипр, который частично оккупирован. Другой вопрос в том, что если они вступят в ЕС, то Эстония превратится из нетто-получателя в нетто-донора, как и 18 других стран-членов. В ЕС на 20 процентов сократятся сельскохозяйственные субсидии, потому что в Украине огромное количество сельскохозяйственных земель. Мы должны сначала разобраться с этими вещами.

- Не боитесь ли вы, что в какой-то момент мы сами можем оказаться в состоянии войны?

- Конечно, боюсь. Я не хочу наводить панику, но по состоянию на вчерашний день в Нарве было выставлено 319 квартир на продажу. Что это значит? Вся эта испанская недвижимость... У меня такое чувство, что люди потихоньку начинают собирать вещи (позже Тоом звонит и уточняет, что многие из жителей Нарвы, продающих квартиры, уезжают в Россию, потому что хотят дать детям образование на русском)».

- И сколько у вас квартир в Испании?

- У меня ни одной. У меня есть арендный договор, в понятии Страсбурга, - в Маарду. Но я не планирую покидать Эстонию.