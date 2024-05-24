Бдительные люди помогли найти пропавшего в середине мая 56-летнего Владимира

Родственники сообщили в полицию, что с 14 мая они не смогли связаться с Владимиром, проживающим в городе Валга. По словам родственников, он с тех пор не был дома и не выходил на связь.

Было известно, что Владимир любит время от времени ездить в Латвию, эту информацию проверили коллеги в Латвии, но пропавший нигде замечен не был. Его телефон был выключен, информации о том, где он может находиться, не было.

Сегодня, 27 мая, в пресс-службе полиции сообщили, что благодаря публикации в СМИ бдительные люди заметили Владимира в Тарту.

«Он жив и здоров. На данный момент он передан под опеку близких», - уточнили в полиции.