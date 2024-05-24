Потенциальный отказ от строительства пристройки к театру «Эстония» привел к словесной дуэли

Особые условия Департамента охраны памятников старины позволяют расширить здание театра в пределах существующего участка на 33 процента от текущего объема здания. Поскольку Рийгикогу поручил департаменту найти компромисс, департамент пошел на уступки по сравнению с условиями, установленными ранее: было разрешено увеличить высоту портальной башни, перестроить центральную часть и внутренний двор, а при необходимости - для улучшения акустики - затронуть и вестибюль. Реконструкция потребует демонтажа трети помещений здания «Эстонии», но департамент готов пойти на эту жертву, чтобы избежать строительства массивной пристройки, которая уничтожила бы значительную часть парка Таммсааре и заслонила бы Драматический театр.