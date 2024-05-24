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Потенциальный отказ от строительства пристройки к театру «Эстония» привел к словесной дуэли

Юлле Харью
, журналист
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Анита Стауб, руководитель отдела строительного наследия Департамента охраны памятников старины, представила ценности театра «Эстония» и его окрестностей.
Анита Стауб, руководитель отдела строительного наследия Департамента охраны памятников старины, представила ценности театра «Эстония» и его окрестностей. Фото: Tairo Lutter

Опубликованные Департаментом охраны памятников старины особые условия для реконструкции театра «Эстония», в которых не шло речи о пристройке, разозлили генерального директора оперы Отта Маатена и депутата Рийгикогу Сигне Киви (Партия реформ). Вчерашнее обсуждение, во время которого пытались найти компромисс, закончилось словесной перепалкой.

Перевод: Ева Ойжинская

Особые условия Департамента охраны памятников старины позволяют расширить здание театра в пределах существующего участка на 33 процента от текущего объема здания. Поскольку Рийгикогу поручил департаменту найти компромисс, департамент пошел на уступки по сравнению с условиями, установленными ранее: было разрешено увеличить высоту портальной башни, перестроить центральную часть и внутренний двор, а при необходимости - для улучшения акустики - затронуть и вестибюль. Реконструкция потребует демонтажа трети помещений здания «Эстонии», но департамент готов пойти на эту жертву, чтобы избежать строительства массивной пристройки, которая уничтожила бы значительную часть парка Таммсааре и заслонила бы Драматический театр.

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