Исследование: электромобили более опасны для пешеходов, чем машины с ДВС

«Электромобили представляют опасность для пешеходов, потому что их реже слышат, чем бензиновые или дизельные автомобили», - сообщил The Guardian первый автор исследования и профессор эпидемиологии и статистики в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Фил Эдвардс.

Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смерти среди детей и молодых людей в Великобритании, при этом пешеходы составляют четверть всех смертей на дорогах.

«Если вы переходите на электромобиль, помните, что это новый вид транспортного средства», — добавил Эдвардс. — Они намного тише, чем старомодные автомобили, а пешеходы научились ориентироваться на дорогах, прислушиваясь к движению. Водители этих транспортных средств должны быть особенно осторожны».

Эдвардс и его коллеги изучили данные о поездках и дорожно-транспортных происшествиях в Великобритании с 2013 по 2017 год. Их анализ включал 916 713 жертв, из которых 120 197 – пешеходы. Более 96 тысяч человек были сбиты автомобилями или такси.

Большинство транспортных средств на дорогах бензиновые или дизельные, и они были вовлечены в три четверти наездов на пешеходов. Но при том же пройденном расстоянии автомобили с батарейным питанием были более опасными. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Epidemiology and Community Health, среднегодовой коэффициент смертности пешеходов на 100 м пройденных миль составил 5,16 для электрических и гибридных автомобилей по сравнению с 2,4 для бензиновых и дизельных автомобилей.

В сельской местности автомобили с батарейным питанием были не более опасны, чем бензиновые или дизельные, но в городах они в три раза чаще сталкивались с пешеходами.

С июля 2019 года все новые гибридные и электрические автомобили, продаваемые в Европе, должны иметь акустическую систему оповещения автомобиля, которая издает звук, когда автомобиль движется медленно, но на дорогах есть сотни тысяч электромобилей без этих устройств.

Но сложность слуха на электромобилях – не единственная проблема. Электромобили, как правило, имеют быстрое ускорение и, как правило, намного тяжелее, причем некоторые из них весят в два раза больше бензинового эквивалента, что делает тормозной путь длиннее.