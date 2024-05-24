Ассоциация: экономический спад в Эстонии еще не достиг дня

Об этом ассоциация сообщила BNS в пресс-релизе, отметив, что в 2022 году оборот членов ELEA превысил 1 миллиард евро, но к концу 2023 года оборот членов ELEA упал почти на 20 процентов и составил 800 миллионов евро.

Согласно последней информации, содержащейся в отчетах о конкурсе, оборот всего сектора логистики в первом квартале 2024 года снизился на 14% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Сектор экспедирования грузов в свою очередь снизился еще почти на 25 %, что свидетельствует о том, что дно рецессии еще не полностью достигнуто.

По словам члена правления ELEA Херкки Китсинга, ассоциация продолжает расти, и у нее есть много проблем, которые необходимо решать. За прошедший год в организацию вступили восемь новых членов, и теперь ELEA объединяет 66 предприятий в Эстонии.