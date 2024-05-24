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Эстония выдаст США криптодельцов Турыгина и Потапенко

Андрес Эйнманн
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Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин (справа).
Сергей Потапенко (слева) и Иван Турыгин (справа). Фото: Taavi Sepp / kollaaž

В пятницу Государственный суд отклонил кассационные жалобы криптоторговцев Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, в результате чего вступило в силу решение Таллиннского окружного суда об экстрадиции обвиняемых в кибермошенничестве и отмывании денег в Соединенные Штаты Америки.

В решении, принятом 22 апреля 2024 года, Таллиннский окружной суд постановил, что оснований для отмены постановления правительства от 25 января нет, и криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин могут быть экстрадированы в США.

Аналогичное решение 11 марта принял Таллиннский административный суд. Процессуальные издержки стороны взяли на себя сами. Решение Таллиннского окружного суда можно было обжаловать в Госсуде не позднее 2 мая.

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