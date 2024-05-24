В пятницу Государственный суд отклонил кассационные жалобы криптоторговцев Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, в результате чего вступило в силу решение Таллиннского окружного суда об экстрадиции обвиняемых в кибермошенничестве и отмывании денег в Соединенные Штаты Америки.
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Эстония выдаст США криптодельцов Турыгина и Потапенко
В решении, принятом 22 апреля 2024 года, Таллиннский окружной суд постановил, что оснований для отмены постановления правительства от 25 января нет, и криптобизнесмены Сергей Потапенко и Иван Турыгин могут быть экстрадированы в США.