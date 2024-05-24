Время коммента Война мемориальная – священная война: как растет цена переноса советских могил на военном кладбище

Памятник павшим в Освободительной войне. Церемония открытия после восстановления. Фото: Andres Haabu/Pm/scanpix Baltics

Пока нельзя говорить о прямой связи между очередными перезахоронениями и новостью о том, что погранслужба России начала передвигать маркировочные буи, обозначающие ее территориальные воды. Хотя и понятно, что так называемый российский МИД (сложно без оговорок называть это ведомство) уже подняло привычный крик по поводу «осквернения» могил. Любой перенос останков, произведенный с принятыми почестями к павшим, Россией традиционно используется как инструмент риторического давления на страны, где этот перенос происходит. Может ли на этот раз давление перерасти риторическую фазу?

Увы, может. Россия явно ищет повода, облизываясь, как кошка, которая видит птичку в руках у орнитолога. Цапнуть пока нельзя, но это дело времени – человек рано или поздно ослабит внимание. Может последовать наказание, но соблазн кошки слишком велик. Зачем только птичка делает все, чтобы кошка не просто облизывалась, но еще и злилась, ясно не совсем. Кошке уже изменило самообладание с другой жертвой, которая на поверку оказалась очень сильной. Но что здесь именно птичка, кошка видит очень и очень отчетливо. Зачем петь в метре от ее сопящего носа?

Логика государственных решений понятна – когда же еще, если так неймется, и так далее. Но создавать условия, чтобы еще и внутри птичьего гнезда обнаружился ярый союзник кошки? Именно сейчас, когда так важно всем обитателям этого маленького дома держаться вместе? Я не говорю об отказе от проекта торжественных подъездных путей к «настоящему», «единственно верному» памятнику на солдатском кладбище. Но почему сейчас? Положим, Россия все равно до чего-то да докопается, но зачем убеждать внушительную группу своих же жителей, что их страх и недоверие – это хорошо, это пусть?