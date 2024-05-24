Пожар в Мууга: в ходе работ по тушению спасатель получил травмы

Были мобилизованы большие силы: на месте происшествия работают пять профессиональных и три добровольческих спасательных отряда. Первые спасатели прибыли на место происшествия в 12:57. В здании нет посетителей.

Незадолго до часа дня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из-под крыши ресторана на Мууга-теэ вырывается пламя. Все посетители ресторана успели покинуть здание до начала пожара. Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, вошли в здание и убедились, что в нем нет людей. На первом этаже здания дыма не было, но пламя вырывалось из-под крыши на чердаке.

Работы на месте ведутся на нескольких участках. Работы по тушению ведутся и на крыше.

В настоящее время спасатели активно работают над локализацией пожара. Продолжается активное вскрытие конструкций крыши и стен.

В Спасательном департаменте призывают жителей окрестностей держать окна закрытыми и отключить принудительную вентиляцию.

В ходе работ получил легкие травмы один спасатель, которого скорая помощь доставила в больницу. По словам руководителя спасательных работ, они могут продлиться еще не менее четырех часов.