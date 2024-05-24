В Мууга произошел пожар в ресторане: спасатели отреагировали усиленным составом, движение затруднено

Были мобилизованы большие силы: на месте происшествия работают пять профессиональных и три добровольческих спасательных отряда. Первые спасатели прибыли на место происшествия в 12:57. В здании нет посетителей.

Незадолго до часа дня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из-под крыши ресторана на Мууга-теэ вырывается пламя. Все посетители ресторана успели покинуть здание до начала пожара. Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, вошли в здание и убедились, что в нем нет людей. На первом этаже здания дыма не было, но пламя вырывалось из-под крыши на чердаке.