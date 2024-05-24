В этом году мошенники выманили у 135 жителей Эстонии около 750 000 евро. Участились случаи, когда преступники приходят к людям домой за деньгами.
Наглости нет предела ⟩ Мошенники приходят домой к своим жертвам, чтобы забрать деньги
В начале этого года участились случаи, когда людям в телефонном разговоре сообщают, что их сбережения или близкие люди находятся в опасности. Для разрешения ситуации их просят снять наличные и отнести их в почтовый автомат или передать курьеру. В наиболее вопиющих случаях жертвы мошенничества продавали свое жилье и отдавали вырученные деньги преступникам.
«С прошлых выходных появилось больше сообщений о случаях, когда люди ощущали страх людей за своих близких. Жертве сообщают, что его близкий попал в аварию и теперь необходимо оплатить его лечение. В это же время сообщник преступника приезжает к потерпевшему домой за наличными», - рассказал руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин.
По словам Миленина, и звонящие, и приходящие забрать у жертвы деньги - выходцы из других стран.
«В Эстонии мы задержали нескольких мошенников, и в основном это иностранные граждане. Но, например, в случае с серийными кражами мы видим быстрое изменение количества преступлений после задержания, а в случае с мошенничеством организаторы сразу отправляют нового человека для сбора денег», - рассказал Миленин.
В субботу, 18 мая, жительнице Таллинна позвонил говоривший по-русский человек и сообщил, что ее дочь попала в аварию и необходимо оплатить лечение. Женщина передала пришедшему к ней домой мошеннику почти 7500 евро. По аналогичной схеме другая женщина отдала мошеннику 4000 евро.
В понедельник, 20 мая, 90-летней женщине сообщили, что с ее дочерью произошел несчастный случай и лечение будет стоить 70 000 евро. У женщины не было столько денег, но она отдала 5000 евро.
Во вторник в полицию обратилась 85-летняя женщина, которой также сообщили, что ее сын попал в аварию. Преступник дважды приходил к женщине домой и суммарно забрал 15 000 евро. В среду под тем же предлогом у 70-летнего мужчины выманили 17 000 евро.
Есть также ситуации, когда человеку говорят, что из-за ошибки его близкого человека пострадал кто-то другой и что он должен оплатить лечение. Если человек отказывается платить, звонящий угрожает судебным разбирательством. В результате такой схемы 68-летняя женщина была обманута на 4750 евро.
«Во всех этих случаях люди впускали в свой дом незнакомцев. Это очень опасно, потому что преступники могут узнать, где вы живете, и в будущем использовать эту информацию. В худшем случае они могут прийти снова и с помощью угроз вымогать еще больше денег», - сказал он.
«Если вам поступил тревожный звонок, позвоните своему близкому человеку и проверьте, правдива ли информация, прежде чем действовать. Убедитесь, что вы не делитесь своими личными данными с незнакомцами по телефону, и помните, что у преступника может быть, например, имя вашего близкого человека или другая информация, которая сделает его историю убедительной», - добавил Миленин.