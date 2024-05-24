Наглости нет предела Мошенники приходят домой к своим жертвам, чтобы забрать деньги

В понедельник, 20 мая, 90-летней женщине сообщили, что с ее дочерью произошел несчастный случай и лечение будет стоить 70 000 евро. У женщины не было столько денег, но она отдала 5000 евро.

Во вторник в полицию обратилась 85-летняя женщина, которой также сообщили, что ее сын попал в аварию. Преступник дважды приходил к женщине домой и суммарно забрал 15 000 евро. В среду под тем же предлогом у 70-летнего мужчины выманили 17 000 евро.

Есть также ситуации, когда человеку говорят, что из-за ошибки его близкого человека пострадал кто-то другой и что он должен оплатить лечение. Если человек отказывается платить, звонящий угрожает судебным разбирательством. В результате такой схемы 68-летняя женщина была обманута на 4750 евро.

«Во всех этих случаях люди впускали в свой дом незнакомцев. Это очень опасно, потому что преступники могут узнать, где вы живете, и в будущем использовать эту информацию. В худшем случае они могут прийти снова и с помощью угроз вымогать еще больше денег», - сказал он.

«Если вам поступил тревожный звонок, позвоните своему близкому человеку и проверьте, правдива ли информация, прежде чем действовать. Убедитесь, что вы не делитесь своими личными данными с незнакомцами по телефону, и помните, что у преступника может быть, например, имя вашего близкого человека или другая информация, которая сделает его историю убедительной», - добавил Миленин.