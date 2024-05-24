Земельный департамент: за год количество сделок с недвижимостью выросло на 14%

Как сообщила BNS пресс-служба ведомства, было совершено 1754 сделки по продаже жилой недвижимости, 603 сделки по продаже застроенной земли и 1181 сделка по продаже участков незастроенной земли. По сравнению с прошлым годом рост по всем типам сделок составил 4, 22 и 28 процентов соответственно.

В Таллинне было заключено 688 сделок с квартирами, что почти на два процента меньше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим месяцем количество сделок в столице выросло на 19 процентов.

Количество сделок с новыми квартирами в Таллинне выросло на шесть процентов по сравнению с предыдущим месяцем, но по сравнению с прошлым годом тенденция к снижению сохранилась. В то же время количество сделок с квартирами на вторичном рынке выросло на десять процентов в годовом исчислении и на 22 процента в месячном.

В апреле на рынке квартир Пярну было совершено 49 сделок с квартирами: пять первичных продаж и 44 сделки на вторичном рынке.

В Тарту в апреле было продано 166 квартир, из которых 117 были проданы на вторичном рынке, а 49 - на первичном.

В апреле средняя цена квадратного метра жилья в Таллинне составила 3 081 евро, увеличившись за год почти на три процента. Если брать в расчет новую квартиру в столице, то средняя цена квадратного метра в апреле составила 4219 евро, а средняя цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке - 2897 евро. Годовой рост цен на новые квартиры составляет 11 процентов, а цена квадратного метра на вторичном рынке почти на шесть процентов выше, чем в апреле 2023 года.

В Тарту средняя цена за квадратный метр квартиры составила 2752 евро, показав годовой рост почти на 15 %.

Средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну в апреле составила 2348 евро.