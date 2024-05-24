Академическое или прикладное высшее образование – какое более востребованное на рынке труда?

Рынок труда считает важными оба образовательных направления

Член правления Mainor Grupp отметила, что на рынке труда ждут людей как и с прикладным высшем образованием, так и с ученой степенью. «Конечно, есть работодатели, которые рассчитывают на людей, знающих свое дело, и предприятию нет необходимостизаниматься их дополнительным обучением. В то же время есть сферы, где без академического образования не обойтись, например инженерное дело. Здесь нужны очень конкретные, широкие знания, прежде чем можно будет специализироваться», - сказала Титов.

Однако исследования показывают, что занятость и средний заработок у тех, кто получил прикладное высшее образование, выше, чем у тех, кто получил академическое образование. «Это показывает, в том числе, что люди, получившие прикладное высшее образование, больше работают по той специальности, которую изучали, то есть их образование более целенаправленное», - сказала Титов.

Профессор Энекен Титов отметила, что прикладное образование подходит и тем, кто ранее получил академическое образование. «Среди студентов-прикладников становится все больше людей, которые получили образование, но не работают по той профессии, то есть им не хватает определенных навыков. Например, если человек работает руководителем по персоналу, но чувствует, что в предыдущем образовании не было получено определеннойпрофессиональная компетенция, он приходит совершенствоваться в прикладное высшее образование, чтобы целенаправленно и осознанно приобрести навыки, необходимые для этой работы», - сказала профессор.

В чем разница между прикладным и академическим высшим образованием? Система высшего образования Эстонии трехуровневая: первый уровень - прикладное высшее образование и бакалавриат, второй - магистратура и третий - докторская степень. Прикладное высшее образование - это первый уровень высшего образования, целью которого является приобретение компетенций, необходимых для работы по определенной профессии или продолжения обучения в магистратуре. Прикладное высшее образование отличается от академического высшего образования практическими предметами и большей практикой. Бакалавриат - это первый уровень академического обучения, целью которого является углубление общеобразовательных знаний и приобретение основных знаний и навыков по специальности для продолжения обучения в магистратуре и начала работы. Обучение длится три-четыре года. Магистратура - ​​второй уровень академического высшего образования, в ходе которого углубляются профессиональные знания и умения и приобретаются необходимые знания и навыки для самостоятельной работы и продолжения обучения в докторантуре. Обязательным условием для начала обучения является получение бакалавриата или прикладного высшего образования. Обучение обычно длится два года.