Пт, 24.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

На кладбище вспыхнул пожар от могильной свечи

BNS
Copy
Кладбище в Эльва.
Кладбище в Эльва. Фото: Kristjan Teedema

В пятницу на кладбище в Эльва вспыхнул пожар от могильной свечи, поэтому волость просит людей в засушливую погоду на кладбище осторожно относиться к курению и убеждаться в том, что оставленная на могиле свеча не представляет опасности.

Во второй половине дня на кладбище Эльва вспыхнул локальный пожар от могильной свечи. Возгорание заметил находившийся на кладбище человек и привлек к тушению пожара кладбищенского сторожа.

По словам заведующего отделом волостной экономики Эльва Хегри Наруска, в нынешнюю погоду легко воспламеняются как присущая сосновому лесу покрытая иголками почва, так и оставленные на могилах венки и искусственные цветы.

«В случае могильной свечи нужно убедиться, что пробка на зажженной свече прочно закреплена, также, что ветер не может опрокинуть горящую свечу», - сказал Наруск. Кроме того, нужно очистить зону вокруг свечи от легковоспламеняющихся материалов вроде шишек, иголок и мха, а также держать подальше от нее легковоспламеняющиеся декорации.

«Даже если вспыхнувший на могиле огонь быстро потушат и он не успеет достичь ни одного дерева, обожженная могильная площадка - это печальное зрелище для близких покойного», - сказал Наруск.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх