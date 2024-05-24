В пятницу на кладбище в Эльва вспыхнул пожар от могильной свечи, поэтому волость просит людей в засушливую погоду на кладбище осторожно относиться к курению и убеждаться в том, что оставленная на могиле свеча не представляет опасности.
На кладбище вспыхнул пожар от могильной свечи
Во второй половине дня на кладбище Эльва вспыхнул локальный пожар от могильной свечи. Возгорание заметил находившийся на кладбище человек и привлек к тушению пожара кладбищенского сторожа.
По словам заведующего отделом волостной экономики Эльва Хегри Наруска, в нынешнюю погоду легко воспламеняются как присущая сосновому лесу покрытая иголками почва, так и оставленные на могилах венки и искусственные цветы.
«В случае могильной свечи нужно убедиться, что пробка на зажженной свече прочно закреплена, также, что ветер не может опрокинуть горящую свечу», - сказал Наруск. Кроме того, нужно очистить зону вокруг свечи от легковоспламеняющихся материалов вроде шишек, иголок и мха, а также держать подальше от нее легковоспламеняющиеся декорации.
«Даже если вспыхнувший на могиле огонь быстро потушат и он не успеет достичь ни одного дерева, обожженная могильная площадка - это печальное зрелище для близких покойного», - сказал Наруск.