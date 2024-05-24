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Агентство окружающей среды дало предупреждение о высоком уровне пожароопасности

Карл Хютт
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Температура воды в Пярну сейчас около 18 градусов.
Температура воды в Пярну сейчас около 18 градусов. Фото: Urmas Luik

Агентство окружающей среды дало предупреждение о высоком уровне пожароопасности в природной среде по всей территории Эстонии. В ближайшие дни температура воздуха в Эстонии поднимется до 31 градуса, а в лесах сохраняется высокая пожарная опасность.

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, температура воздуха с завтрашнего дня до четверга местами поднимется до 27-31 градуса. В связи с этим было выпущено предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных ситуациях погода может представлять угрозу.

В ближайшие дни температура воздуха поднимется выше 30 градусов.
В ближайшие дни температура воздуха поднимется выше 30 градусов. Фото: Keskkonnaagentuur

Также в лесах Эстонии сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Спасатели просят не разводить огонь на природе и избегать передвижения на моторных транспортных средствах. Пожар может возникнуть даже от самой маленькой искры, например, от выброшенного окурка.

В лесах Эстонии риск пожара очень высок.
В лесах Эстонии риск пожара очень высок. Фото: Keskkonnaagentuur
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