Агентство окружающей среды дало предупреждение о высоком уровне пожароопасности

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, температура воздуха с завтрашнего дня до четверга местами поднимется до 27-31 градуса. В связи с этим было выпущено предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных ситуациях погода может представлять угрозу.