Агентство окружающей среды дало предупреждение о высоком уровне пожароопасности в природной среде по всей территории Эстонии. В ближайшие дни температура воздуха в Эстонии поднимется до 31 градуса, а в лесах сохраняется высокая пожарная опасность.
Агентство окружающей среды дало предупреждение о высоком уровне пожароопасности
Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, температура воздуха с завтрашнего дня до четверга местами поднимется до 27-31 градуса. В связи с этим было выпущено предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных ситуациях погода может представлять угрозу.
Также в лесах Эстонии сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.
Спасатели просят не разводить огонь на природе и избегать передвижения на моторных транспортных средствах. Пожар может возникнуть даже от самой маленькой искры, например, от выброшенного окурка.