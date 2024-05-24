Суд постановил, что Израиль должен немедленно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, ссылаясь на «непосредственную опасность» для палестинского народа, передает Русская Служба Би-би-си.
Международный суд ООН обязал Израиль прекратить наступление на Рафах в Газе
Председатель Международного суда ООН Наваф Салам заявил, что суд предписывает Израилю прекратить наступление в Рафахе, поскольку нынешняя ситуация влечет за собой дальнейший риск нанесения непоправимого вреда правам жителей Газы.
По его словам, ситуация изменилась с тех пор, как Международный суд вынес свои предыдущие постановления, и были выполнены условия для принятия новых чрезвычайных мер по этому делу.
Международный суд обязал Израиль в течение месяца представить суду отчет о ходе исполнения мер, предписанных сегодня.
«Суд выражает серьезную обеспокоенность судьбой заложников... и призывает к их немедленному и безоговорочному освобождению, - заявил при этом Наваф Салам. - Нас глубоко тревожит то, что многие из них до сих пор остаются в плену», - добавил он.
Международный суд ООН обязал Израиль:
- Остановить военную операцию в Рафахе
- Открыть пограничный переход Рафах с Египтом для поступления гуманитарной помощи в больших количествах
- Обеспечить доступ в Газу следователям и миссиям по установлению фактов
- В месячный срок сообщить суду о ходе применения данных мер
Международная коллегия судей заявила, что Израиль не убедил их в том, что его усилия по эвакуации местного населения и меры по обеспечению его безопасности достаточны для устранения рисков, которым подвергается палестинское население в результате военного наступления в Рафахе.
Реакция Израиля и ХАМАС
Официальный представитель израильского правительства Дэвид Менсер заявил Би-би-си: «В мире нет такой силы, которая подтолкнула бы нас к публичному самоубийству, потому что именно этим и является остановка нашей войны против ХАМАС».
Министры израильского кабинета позже встретятся, чтобы обсудить это решение Международного суда ООН, но правительственные чиновники ранее уже не раз заявляли, что ничто не помешает Израилю защищать своих граждан и преследовать ХАМАС в секторе Газа.
Корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абуалоф сообщил, что несколько минут спустя после обнародования решения Международного суда израильская авиация нанесла серию ударов по лагерю Аль-Шабура в Рафахе.
Палестинская администрация, которая управляет частями оккупированного Западного берега, и ХАМАС, который управляет Газой и чьи боевики напали на израильские поселения 7 октября, спровоцировав нынешнюю войну, приветствовали решение суда.
Однако ХАМАС заявляет, что призыв к прекращению израилькой военной операции должен касаться всей Газы, а не только Рафаха.
Иск и вердикт
Иск был возбужден Южной Африкой в соответствии с конвенцией о геноциде, принятой в 1948 году после холокоста.
Южная Африка заявила, что неотъемлемое право палестинцев на защиту в соответствии с этой конвенцией находится под угрозой, и призвала Международный суд ООН, как хранителя этого договора, вмешаться.
Сегодняшнее решение суда касается не того, совершаются или нет акты геноцида в Газе, а скорее того, существует ли реальная угроза праву палестинского народа на защиту, сообщает из Гааги корреспондент Би-би-си Анна Холлиган.
Этот вердикт призван стать судебным запретом, направленным на недопущение ухудшения ситуации или, по крайней мере, удержание ее в своего рода режиме ожидания - до тех пор, пока судьи не рассмотрят ситуацию более широко по существу дела.