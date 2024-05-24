Международный суд ООН обязал Израиль прекратить наступление на Рафах в Газе

Министры израильского кабинета позже встретятся, чтобы обсудить это решение Международного суда ООН, но правительственные чиновники ранее уже не раз заявляли, что ничто не помешает Израилю защищать своих граждан и преследовать ХАМАС в секторе Газа.

Корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абуалоф сообщил, что несколько минут спустя после обнародования решения Международного суда израильская авиация нанесла серию ударов по лагерю Аль-Шабура в Рафахе.

Палестинская администрация, которая управляет частями оккупированного Западного берега, и ХАМАС, который управляет Газой и чьи боевики напали на израильские поселения 7 октября, спровоцировав нынешнюю войну, приветствовали решение суда.

Однако ХАМАС заявляет, что призыв к прекращению израилькой военной операции должен касаться всей Газы, а не только Рафаха.

Иск и вердикт

Иск был возбужден Южной Африкой в соответствии с конвенцией о геноциде, принятой в 1948 году после холокоста.

Южная Африка заявила, что неотъемлемое право палестинцев на защиту в соответствии с этой конвенцией находится под угрозой, и призвала Международный суд ООН, как хранителя этого договора, вмешаться.

Сегодняшнее решение суда касается не того, совершаются или нет акты геноцида в Газе, а скорее того, существует ли реальная угроза праву палестинского народа на защиту, сообщает из Гааги корреспондент Би-би-си Анна Холлиган.

Этот вердикт призван стать судебным запретом, направленным на недопущение ухудшения ситуации или, по крайней мере, удержание ее в своего рода режиме ожидания - до тех пор, пока судьи не рассмотрят ситуацию более широко по существу дела.