Двое спасателей пострадали при тушении пожара на свалке Уйкала

Спасатели вынуждены работать в сложных условиях: неровная поверхность, токсичный дым, высокая температура, работа на высоте, риск провалиться, риск оползней и обвалов, работа на солнце, передал BNS Идаский спасательный центр. Двое спасателей пострадали во время тушения пожара.

Спасатели проводят контроль потушенной зоны. Больше нет риска, что огонь распространится за пределы территории свалки. Спасатели продолжают брать воду для тушения пожара из двух расположенных поблизости водоемов - реки Пюхайыги и ручья Мягара. Для поддержания уровня воды пришлось убрать с реки бобровые плотины и перекрыть отток воды из реки. В пятницу для тушения пожара не использовали вертолет Департамента полиции и погранохраны.

Дым уже распространяется слабее. Сейчас ветер южный и дым относит к морю. Спасатели просят местных жителей избегать дыма, при необходимости не открывать окна и закрыть вентиляцию.

Пожар вспыхнул в 19.21 в среду. Работы по тушению ведутся круглосуточно. Загорелась зона складирования, площадь пожара достигала приблизительно 4,2 гектара, высота горы мусора - до 30 метров, рядом с ней горит гора поменьше, объемом 200 квадратных метров.