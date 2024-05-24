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Проплаченные программы на ERR накаляют страсти

Ану Вийта-Неухаус Аймар Алтосаар
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Согласно закону, Эстонское национальное телерадиовещание не транслирует рекламу и прямые предложения, а также не принимает спонсорскую поддержку. Так что их называют проектами сотрудничества.
Согласно закону, Эстонское национальное телерадиовещание не транслирует рекламу и прямые предложения, а также не принимает спонсорскую поддержку. Так что их называют проектами сотрудничества. иллюстрация: Postimees

На Эстонском национальном телерадиовещании (ERR) выходит немало программ, которые финансируются как министерствами, так и частными компаниями. Некоторые известные представители СМИ считают, что у этого дурной привкус.

«Я не знаю никого, кроме канала Eesti Television (ETV), кто не обозначил бы материал от спонсоров – так заявил 17 мая в программе «Пятничное интервью» на Vikerraadio главный владелец Ekspress Group Ханс Х. Луйк. – Частные СМИ такого себе не позволяют. Мое требование, что контент-маркетинг следует обозначать. И точка».

Его поддерживает бывший министр культуры и политический обозреватель Рейн Ланг (Партия реформ). «Я видел массу хороших маркетинговых программ», – описал Лэнг впечатления от просмотра ETV.

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