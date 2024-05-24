Проплаченные программы на ERR накаляют страсти

«Я не знаю никого, кроме канала Eesti Television (ETV), кто не обозначил бы материал от спонсоров – так заявил 17 мая в программе «Пятничное интервью» на Vikerraadio главный владелец Ekspress Group Ханс Х. Луйк. – Частные СМИ такого себе не позволяют. Мое требование, что контент-маркетинг следует обозначать. И точка».