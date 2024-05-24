И вновь пожар В Рапламаа тушат пылаюший лес

24 мая в 16:27 в Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в селе Койксе Рапланского края Рапламаа.

Как рассказывают очевидцы, над лесом в районе пожара сейчас поднимается дым.

К 17:09 степень опасности пожара была повышена, поскольку, по оценкам спасателей, к этому моменту уже горел один гектар лесных угодий.

В 18:10 пожар был локализован, на данный момент работы по тушению продолжаются.

На место происшествия прибыли спасатели из Ярваканди, Кохила, Мярьямаа, Пярну и Ристи, а также волонтеры-спасатели из Кехтна.

Спасатели предупреждают, что на всей территории Эстонии существует большая опасность возникновения лесных пожаров.

По прогнозу синоптиков, во многих регионах в ближайшие дни сохранится сухая и солнечная погода, поэтому пожароопасность возрастает с каждым днем.

Спасатели просят жителей страны не разжигать костры на природе и не курить в лесу.

Не въезжайте в лес на автомобиле, мотоцикле или квадроцикле, поскольку пыльца, попадающая на горячие части автомобиля, мгновенно воспламеняется.

Сухая растительность или торф также могут воспламениться от искры из глушителя.

Начните тушение пожара самостоятельно, если заметите дым и огонь, а если почувствуете, что вам нужна помощь, позвоните по номеру 112.

Не оставляйте стеклянную тару в лесу! Стекло, оставленное в лесу, концентрирует солнечные лучи и может стать причиной пожара.