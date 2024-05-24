Барельеф с Ельциным исчез со стены в Таллинне рядом с домом правительства

Барельеф первого президента России Бориса Ельцина исчез со стены в начале улицы Нунне, где он появился в 2013 году. Журналист Rus.Postimees обнаружил пропажу, проходя мимо памятного знака на открытие которого в свое время приезжала лично вдова предшественника Путина Наина Ельцина. Вместо металлической конструкции работы всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного на стене оказался лист из прессованных опилок.