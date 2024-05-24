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Барельеф с Ельциным исчез со стены в Таллинне рядом с домом правительства

Иван Скрябин
, журналист
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Установка барельефа Бориса Ельцина в Таллинне в 2013 году.
Установка барельефа Бориса Ельцина в Таллинне в 2013 году. Фото: Toomas Tatar / Postimees

Металлическая доска с рельефным профилем первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина демонтирована со стены недалеко от лестницы ведущей на смотровую площадку Паткули рядом с домом Стенбока, где находится резиденция правительства Эстонии.

Барельеф первого президента России Бориса Ельцина исчез со стены в начале улицы Нунне, где он появился в 2013 году. Журналист Rus.Postimees обнаружил пропажу, проходя мимо памятного знака на открытие которого в свое время приезжала лично вдова предшественника Путина Наина Ельцина. Вместо металлической конструкции работы всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного на стене оказался лист из прессованных опилок.

Вместо барельефа Ельцину в Таллинне появилась деревянная плита, 24 мая 2024 года.
Вместо барельефа Ельцину в Таллинне появилась деревянная плита, 24 мая 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees
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