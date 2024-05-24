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Умерла собака Кабосу, ставшая символом криптовалюты Dogecoin

BBC News Русская служба
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BBC
Кабосу.
Кабосу. Фото: PHILIP FONG

В 2010 году Кабосу стала интернет-сенсацией, после того как на платформах Reddit и Tumblr появилась ее фотография со скрещенными лапами и легкой ухмылкой.

Собака по кличке Кабосу, ставшая символом мема Doge и криптовалюты Dogecoin, умерла в возрасте 18 лет.

«Утром 24 мая Кабосу перешла в мир иной. Огромное спасибо всем за поддержку на протяжении многих лет», — написала владелица собаки Ацуко Сато в Instagram.

«Я уверена, что Кабосу была самой счастливой собакой в мире. А значит, я — самая счастливая хозяйка собаки в мире», — добавила она.

Кабосу, сука японской охотничей породы сиба-ину, страдала от лейкемии и болезни печени.

Воспитательница детского сада из Японии Ацуко Сато взяла Кабосу в 2008 году из щенячьего приюта.

В 2010 году Кабосу стала интернет-сенсацией, после того как на платформах Reddit и Tumblr появилась ее фотография со скрещенными лапами и легкой ухмылкой.

Кабосу стала основой мема Doge — собаки, которая говорит на ломаном английском языке.

В 2021 году мем Doge был продан в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT) за 1696,9 ETH (4,2 миллиона долларов).

Кабосу также служит лицом (или, если хотите, мордой) криптовалюты Dogecoin, которая изначально была создана в качестве шутки.

В 2013 году американские программисты Билли Маркус и Джексон Палмер запустили сатирическую криптовалюту, чтобы высмеять Биткойн и многие другие криптовалюты, значимость и польза которых часто преувеличивается.

Однако их идея нашла столь широкий отклик, что Dogecoin вошла в десятку крупнейших криптовалют в мире.

Самым знаменитым поклонником Dogecoin был Илон Маск, называвший ее народной криптой. Он даже в шутку поменял на время птичку твиттера на Кабосу, в результате чего стоимость Dogecoin сильно подскочила.

Ацуко Сато сказала тогда, что так привыкла к невероятным событиям вокруг своей собаки, что ничуть не удивилась появлению ее морды в твиттере.

Среди других знаменитостей, поддерживавших Dogecoin, были рэппер Snoop Dogg и басист группы Kiss Джин Симмонс.

1 апреля 2017 года Центральное телевидение Японии объявило о смерти Кабосу в качестве первоапрельской шутки, вызвавшей весьма негативную реакцию.

Кабосу
Кабосу Фото: Getty Images

В ноябре прошлого года в парке города Сакура на острове Хонсю был открыт памятник Кабосу и дивану, на котором она любила лежать. Средства на памятник были собраны с помощью краудфандинга.

Ацуко Сато серьезно разбогатела благодаря своей собаке, однако жертвовала крупные суммы на благотворительность.

Сато и сообщество Own The Doge, в частности, пожертвовали миллион долларов международной благотворительной организации Save the Children, защищающей права детей во многих странах мира. Представитель НКО сказал тогда, что это было самое крупное пожертвование в криптовалюте за всю историю организации.

BBC
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