Умерла собака Кабосу, ставшая символом криптовалюты Dogecoin

Сато и сообщество Own The Doge, в частности, пожертвовали миллион долларов международной благотворительной организации Save the Children, защищающей права детей во многих странах мира. Представитель НКО сказал тогда, что это было самое крупное пожертвование в криптовалюте за всю историю организации.