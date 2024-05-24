Ищем дом! Джентльмен Алекс очень ждет новых хозяев

Алекс поступил в Пярнуский приют для животных в сентябре прошлого года, и уже буквально через пару недель волонтеры начали искать коту новую семью.

К сожалению, кот-джентльмен с большим розовым носом и зеленовато-желтыми, словно драгоценные камни, глазами еще никому не приглянулся.

Как описывают Алекса сотрудники приюта, рыжий красавец застенчив, при этом имеет спокойный характер и держится особняком от других кошек.

«Он любит ласки и близость к людям», - дополняют картину волонтеры.

Алекс кастрирован, чипирован, привит и прошел антипаразитарную обработку.

Согласно народным поверьям, рыжие кошки приносят в дом радость и счастье, излучают солнечный свет и тепло.

Если вы хотите предложить Алексу дом, для начала навестите его в Пярнуском приюте!

Дополнительную информацию о солнечном коте можно получить по телефону 524 6705 или по электронной почте parnu@varjupaik.ee.